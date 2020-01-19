الحكيم والمالكي يؤكدان على ضرورة ابعاد العراق عن الصراعات والتجاذبات الدولية والاقليمية

2020/01/19 | 23:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاحد، على ضرورة ابعاد العراق عن الصراعات والتجاذبات الدولية والاقليمية.

وقال بيان لمكتب الحكيم الاعلامي، وتلقته "الغد برس" ان الحكيم خلال استقباله لنوري المالكي، بحثا "مستجدات الوضع السياسي في العراق وعموم المنطقة وملف تشكيل الحكومة الانتقالية القادمة ، واكا على أهمية انهاء حالة تصريف الاعمال كونها محدودة الصلاحيات وغير قادرة على خدمة المواطنين في ظل استحقاقات الاصلاح وتوفير الخدمات وفرص العمل".

واضاف البيان انه تم التشديد على "ضرورة اختيار شخصية مستقلة كفوءة ذات تاريخ نزيه قادرة على ادارة البلاد في المرحلة القادمة والتهيئة للانتخابات المبكرة ، مؤكدين على ضرورة الابتعاد عن المرشح الجدلي".

واوضح البيان انه طالبوا القوى السياسية "بالنهوض بمسؤولياتها تجاه التحديات الحالية على مستوى الاصلاحات وتنفيذ مطالب المتظاهرين على المستوى التشريعي والرقابي".





كما اكدنا "ضرورة ابعاد العراق عن الصراعات والتجاذبات الدولية والاقليمية والسعي لجعله منطقة التقاء لا منطقة تقاطع".

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