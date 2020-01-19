شاهد .. قوات

2020/01/19 | 23:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة قوات الصدمة تهاجم المتظاهرين في البصرة.

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