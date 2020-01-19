التقارب بين “الفتح” و”سائرون” هل سينتج عنه اختيار رئيس وزراء جديد؟

2020/01/19 | 23:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في ظل التركيبة السياسية التي وصلت إلى حالة تأزم وتأخر واضحين، سيما في التأخر لتحقيق ما يطالب به المتظاهرون في الساحات..



تطفو على السطح مجددا حالة تقارب بين أكبر تحالفين يملكان تأثيرا في المعادلة السياسية العراقية.“الفتح” و “سائرون”..



إعلان عن تقارب بينهما وقرب اختيار رئيس وزراء..



ما يجعل يطرح تساؤلات عديدة في ذهن العراقيين حول ماهية النتائج المتوقعة من التقاربات السياسية.

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