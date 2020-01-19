لماذا أحرقوا صورة المهندس؟

2020/01/19 | 23:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسب مصادر مُؤكدة فإنّ غُرفة العمليات المركزية الأمريكية لإدارة الأزمة في العراق قررّت إعادة سيناريو الأحداث مرّة أخرى مُنذُ 1/10/2019 م.وخصوصاً بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي السرية للعراق.لماذا […]

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