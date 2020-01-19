2020/01/19 | 23:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو..



المتظاهرون يقطعون الشارع التجاري في البصرة

اخبار مباشرة

بالفيديو..



المتظاهرون يقطعون الشارع التجاري في البصرة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. المتظاهرون يقطعون الشارع التجاري في البصرة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. المتظاهرون يقطعون الشارع التجاري في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).