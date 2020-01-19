تعرف على الطرق المقطوعة في بغداد

2020/01/19 | 23:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مراسل الغد برس، اليوم الاحد، عن الطرق المقطوعة في بغداد.

وقال مراسلنا ان "الطرق التي تم قطعها في بغداد هي كل من سريع محمد القاسم وسريع الشعلة وسريع القناة، وطريق بغداد الجديدة والدورة بالكامل".

واضاف ان "المتظاهرين يحاولون الآن قطع منطقتي الزعفرانية والحسينية وسط تواجد عسكري كثيف جداً".

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