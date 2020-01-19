متظاهرون يقطعون مفرق الكوت والديوانية وذي قار وميسان

2020/01/19 | 23:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار كلكامش برس/ ذي قارقطع شباب محتجون مساء اليوم الاحد، مفرق الطريق بين محافظات الكوت والديوانية وذي قار وميسان.وقال مراسل "كلكامش برس " في المحافظة، بأن "المحتجون في قضاء الفجر التابع الى محافظة ذي قار، قاموا بقطع الطريق الحيوي الذي يربط هذه المحافظات ببعضها البعض".وأوضح المراسل، بأن "الطريق تم قطعه وحرق الاطارات ومنع حركة السير بالكامل".

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