بالصور .. متظاهرو واسط يقطعون الطرق الرئيسة في المحافظة

2020/01/19 | 23:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط

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