2020/01/19 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت 5 محافظات، الاحد 19 كانون الثاني 2020، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين، تزامناً مع&...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المحافظات التي أعلنت يوم الاثنين عطلة رسمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت 5 محافظات، الاحد 19 كانون الثاني 2020، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين، تزامناً مع&...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المحافظات التي أعلنت يوم الاثنين عطلة رسمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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