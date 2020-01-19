المحافظات التي أعلنت يوم الاثنين عطلة رسمية

2020/01/19 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت 5 محافظات، الاحد 19 كانون الثاني 2020، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين، تزامناً مع&...





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