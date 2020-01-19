نجا من الموت 6 مرات.. سيروني “الراقص مع الموت” يواجه العائد ماكغريغور

2020/01/19 | 23:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن- متابعات: يخوض بطل الألعاب القتالية المختلطة كونور ماكغريغور نزالا مرتقبا اليوم الأحد أمام خصمه القوي المقاتل الأميركي دونالد سيروني، في مدينة لاس فيغاس الأميركية.وتأتي هذه المواجهة بعد مرور […]

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