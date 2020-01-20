مكافحة الشغب تعتقل عدد من الشباب داخل مستشفى الجملة العصبية ببغداد

2020/01/20 | 00:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت مكافحة الشغب، اليوم الاحد، عدد من الشباب داخل مستشفى الجملة العصبية ببغداد.وقال مراسلنا ان “قوات مكافحة الشغب دخلت الى طوارئ الجملة العصبية ببغداد الان، واعتقلت مجموعة من الشباب […]

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