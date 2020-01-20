بعد إقصائها من “The Voice Kids”.. الطفلة هايدي محمد: لن أبتعد عن الفن

2020/01/20 | 00:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أكدت الطفلة هايدي محمد ، إحدى متسابقات برنامج “ذا فويس كيدز”، بعد إستبعادها من قبل لجنة التحكيم ، أن حالتها النفسية تحسنت معربة عن سعادتها بتشجيع وتعاطف رواد مواقع التواصل الإجتماعى معاها.وأشارت “محمد”، خلال إتصال هاتفى عبر فضائية “ten”، مساء الأحد، إلى أن ما أحزنها أن صوتها كان يستحق أن يختارها […]

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