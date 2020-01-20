قطع طريق كوت - بدرة المؤدي إلى منفذ زرباطية الحدودي مع إيران

2020/01/20 | 00:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مراسل "الغد برس"، اليوم الاحد، بقطع طريق كوت - بدرة المؤدي إلى منفذ زرباطية الحدودي مع إيران.

وقال مراسلنا انه "تم بقطع طريق كوت - بدرة المؤدي إلى منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، امام حركة سير العجلات".

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