واسط تلتحق بمحافظات الجنوب وتعطل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين

2020/01/20 | 00:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط اصدرت حكومة واسط المحلية بيانا اعلنت فيه تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد . وقالت انه "حفاظاً على مشهد الأمن والسلم الإجتماعي والإستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة ولتفويت الفرصة على الجهات التي تحاول تحريف الأهداف والمطالب المشروعة للمتظاهرين" .واضاف "حسب الصلاحيات الممنوحة الينا نعلن عن تعطيل الدوام الرسمي في محافظة واسط ليوم غد الاثنين الموافق20/1/2020".

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