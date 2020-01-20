بعد انتهاء مهلة

2020/01/20 | 00:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اصدر معتصمو ساحة التحرير بيانا،جاء فيه الاتي :بسم الله الرحمن الرحيمبعد التسويف والمماطلة وتقصد سلطة الاحزاب وتجاهل مطالب المنتفضين الشجعان، وعدم اختيار رئيس للوزراء يطابق المواصفات التي طرحتها ساحات الاعتصام، والذي بدوره يتعهد بالالتزام بالمهام التي طرحت مسبقاً، واعلن عنها وتعهده بأجراء انتخابات مبكرة.نعلن هنا تضمانا بالخطوات التصعيدية التي بادرت بطرحها مهلة الناصرية (مهلة وطن) ووفق ما حددته المرجعية الرشيدة في خُطبها السابقة، ونحمل كافة المسؤولية و التبعات لأحزاب السلطة الفاسدة ولما سيحصل مستقبلاً من تعطيل حياة مواطنينا الافاضل، وهنا نؤكد ونكرر اننا ملتزمون بالتصعيد السلمي، والسلمي فقط، ونعلن رفضنا القاطع عن اي ممارسات فردية و غير منضبطة تسيء مشاعر الكثير من العراقيين بقصد اثارة الفتنة او شق الصفوف، او اعطاء ذريعة لإستهداف سلميتنا واخوتنا المعتصمين في ساحات الاعتصام او اخذ عراقنا الحبيب الى منزلقات او هاويات لا تحمد عقباها، وقد اكدنا مراراً و تكراراً عبر بيانات سابقة موقفنا تجاه كافة العراقيين والعراق الحبيب، فنحن نحمل قضية هي (قضية وطن) لا قضية فتنة وخراب.الرحمة و الخلود لجميع شهدائنا العراقيين الابرارحفظ الله اخوتنا المواطنين جميعاًالاحد١٩ / ١ / ٢٠٢٠ساحة التحرير

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