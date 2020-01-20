2020/01/20 | 00:14 - المصدر: الغد برس

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ذي قار: اهالي قلعة سكر يقطعون طريق الرابط بين البصرة و بغداد

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ذي قار: اهالي قلعة سكر يقطعون طريق الرابط بين البصرة و بغداد

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