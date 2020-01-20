بالبث الحي.. قوات مكافحة الشغب تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وسط بغداد

2020/01/20 | 00:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد​​​​

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