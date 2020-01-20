طلال الربيعي - العودة الى لينين 4

2020/01/20 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي في مسألة مركزية النظرية, يؤكد كالينيكوس على ان مفاهيم ويبر في التمييز بين السياسات المعتمدة على العقيدة وتلك التي تعتمد على المسؤولية مستمدة من الكانطية الجديدة التي تفرق بين الحقائق والقيم.(لا يمكن هنا تفصيل الكانطية الجديدة و من يريد التعرف على المزيد يمكن مراجعة, مثلا,Neo-Kantianism https://www.iep.utm.edu/neo-kant/) ولكن من الأمور الشائعة في كلا الأخلاقيات, اخلاق......

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