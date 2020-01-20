أحمد صبحى منصور - من آمن ب ( محمد ) فقد كفر. ( 1 )

2020/01/20 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور الإيمان ليس بشخص محمد، ولكن بما ( أنزل على محمد) أولا : معنى ( آمن ب )تعنى الإعتقاد والتسليم القلبى .قال جل وعلا في الإيمان ب ( الرسل ) وعدم التفريق بينهم : 1 ـ ( آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَط......

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