افتتاح مركز تخصصي للاورام في الانبار

2020/01/20 | 00:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، افتتاح مركز تخصصي للاورام في محافظة الانبار.

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