الدفاع المدني العراقي يحذر من خطر حرق الإطارات

2020/01/20 | 00:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية الدفاع المدني في العراق يوم الأحد، بيانا بشأن حرق الإطارات أثناء التظاهرات، مشيرة إلى أن المتضرر الأول من الحرق، هو من يشعل هذه الإطارات...

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