رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على بارما بثنائية في الدوري الإيطالي

2020/01/20 | 01:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على بارما بنتيجة 2-1 ليعزز الفريق صدارته لترتيب الدوري الإيطالي

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