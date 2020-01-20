2020/01/20 | 01:15 - المصدر: الغد برس

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بالفيديو: استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في تقاطع الكيلاني

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بالفيديو: استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في تقاطع الكيلاني

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