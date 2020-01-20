2020/01/20 | 01:15 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهالي الحسينية يقطعون طريق بغداد-ديالى-كركوك) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهالي الحسينية يقطعون طريق بغداد-ديالى-كركوك) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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