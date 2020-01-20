مصدر طبي: ٢٠ حالة اختناق من المتظاهرين في بغداد

2020/01/20 | 01:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر طبي، اليوم الاثنين، عن موقف الشهداء والجرحى من المتظاهرين ليوم امس الاحد المصادف 19/1/2020.

وقال المصدر ان "مستشفى مدينة الطب ومستشفى الشيخ زايد ومستشفى الكندي خاليات من الشهداء والجرحى".

واضاف ان "مستشفى الجملة العصبية، لديها (20) حالات اختناق فقط".

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