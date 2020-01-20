ميسي ينقذ برشلونة من فخ غرناطة في الدوري الإسباني

2020/01/20 | 01:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة يفوز بصعوبة على غرناطة في الجولة 20 من الدوري الإسباني بفضل ليونيل ميسي

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