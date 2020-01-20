صور.. “الحزن والبكاء وقراءة القرآن”.. أبرز مشاهد عزاء ماجدة الصباحي

2020/01/20 | 01:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء فى النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي ، الذى يقام بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.وإستقبلت إبنتها الفنانة غادة نافع ، المعزيين، ومن أبرز النجوم الحاضرين هم رجاء الجداوي، رانيا محمود ياسين، دنيا عبدالعزيز، إلهام شاهين، ليلى علوي، نرمين الفقي، شهيرة، والإعلامية بوسي شلبي، […]

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