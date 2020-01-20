المهلة الشعبية انتهت من دون حكومة بديلة والاحتجاجات تتصاعد في العراق

2020/01/20 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الناصرية‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ -‬الزمان‭ ‬ انتهت‭ ‬المهلة‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬المنتفضون‭ ‬العراقيون‭ ‬ضد‭ ‬الفساد‭ ‬والظلم‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تعيين‭ ‬حكومة‭ ‬تنال‭ ‬الاجماع‭ ‬الشعبي‭ ‬مما‭ ‬اطلق‭ ‬العنان‭ ‬لتصاعد‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الحد‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ومدن‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬قطع‭ ‬متظاهرون‭ ‬طرقا‭ ‬وجسورا‭ ‬بينها‭ ‬بإطارات‭ ‬سيارات‭ ‬مشتعلة‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬والبرلمان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القيام‭ ‬بإصلاحات‭ ‬سياسية‭ ‬بينها‭ ‬تسمية‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ […]

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