بغداد من الجو

2020/01/20 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الصور‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬التقاطها‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬لساحة‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬التغطية‭ ‬الاخبارية‭ ‬لانتفاضة‭ ‬العراقيين‭ ‬ضد‭ ‬الفساد‭ ‬والظلم‭ ‬،‭ ‬لفتت‭ ‬انتباه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاعلاميين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يزوروا‭ ‬بغداد‭ ‬منذ‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ .‬وأول‭ ‬ملاحظة‭ ‬قالوها‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الميدان‭ ‬الكبير،‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬،‭ ‬قلب‭ ‬بغداد،‭ ‬بقي‭ ‬على‭ ‬حاله‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬مبنى‭ ‬جديد‭ […]

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