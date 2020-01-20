2020/01/20 | 01:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جونسون:بريطانيا مستعدة لمراقبة وقف لإطلاق النار في ليبيا برلين- لندن – الزمان انهى قادة الدول الرئيسية المشاركة في النزاع الذي يمزق ليبيا قمتهم في برلين مساء الأحد لمحاولة إطلاق عملية السلام مجددا وتجنب حرب أهلية تحول هذا البلد إلى «سوريا ثانية». وطالب الرئيس الفرنسي ماكرون بوقف ارسال مقاتلين من سوريا الى ليبيا فيما […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة برلين تلزم داعمي السراج وحفتر بوقف التسليح وتشهد سخطاً أمريكياً على مصر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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