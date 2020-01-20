قمة‭ ‬برلين‭ ‬تلزم‭ ‬داعمي‭ ‬السراج‭ ‬وحفتر‭ ‬بوقف‭ ‬التسليح وتشهد‭ ‬سخطاً‭ ‬أمريكياً‭ ‬على‭ ‬مصر

2020/01/20 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬جونسون‭:‬بريطانيا‭ ‬مستعدة‭ ‬لمراقبة‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬ليبيا برلين‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ انهى‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الرئيسية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬يمزق‭ ‬ليبيا‭ ‬قمتهم‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬لمحاولة‭ ‬إطلاق‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬مجددا‭ ‬وتجنب‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬تحول‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬سوريا‭ ‬ثانية‮»‬‭. ‬وطالب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماكرون‭ ‬بوقف‭ ‬ارسال‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬ليبيا‭ ‬فيما […]

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