اصابات بين متظاهري الناصرية بنيران مسلحين يستقلون مركبات رباعية

2020/01/20 | 01:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار افاد مراسل "كلكامش برس " ، مساء امس الاثنين، بأن سيارة تقل مسلحين مجهولين قد أطلقت النار على متظاهرين قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية".وأوضح المصدر، بأن "قوات من الشرطة تصدت لهم ولاذوا بالفرار خارج مكان الحادث".وتابع المصدر، بأن " خمسة متظاهرين اصيبوا نتيجة إطلاق النار".

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