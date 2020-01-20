النقل تسجل زيادة بعملية التبادل التجاري في الشحن الجوي

2020/01/20 | 01:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل، تسجيل زيادة في عملية التبادل التجاري في الشحن الجوي مع بدء عام 2020.

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