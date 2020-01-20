رونالدو يمنح يوفنتوس فوزا صعبا على بارما

2020/01/20 | 02:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتزع يوفنتوس فوزًا صعبًا من أمام ضيفه بارما، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

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