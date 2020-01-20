"الكتب الأثرائية" في مدارس البصرة لتعميق ذائقة المطالعة الخارجية للطالب

2020/01/20 | 02:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، توزيع "الكتب الأثرائية" في مدارس محافظة البصرة لتعميق ذائقة المطالعة الخارجية لدى الطلاب

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