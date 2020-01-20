بعد فشل الاحزاب ..صالح يسمي رئيسا للوزراء مستقلا خلال ٢٤ ساعة

2020/01/20 | 02:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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