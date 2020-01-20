هروب 75 سجينا في باراغواي

2020/01/20 | 02:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حكومة باراغواي فرار ما لا يقل عن 75 سجينا بينهم عناصر في أخطر عصابة برازيلية، من أحد سجون البلاد عبر نفق حفروه تحت الأرض.

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