اليمن : هادي يدعو الجيش للاستعداد بعد مجزرة المسجد

2020/01/20 | 03:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأحد الجيش بأن يكون على أهبة الاستعداد للقتال بعد هجوم شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران السبت على مسجد معسكر تدريب للجيش في مدينة مأرب أودى بحياة 79 شخصا.وقال مصدران طبيان إن الهجوم استهدف مسجدا بالمعسكر أثناء تجمع الناس للصلاة، وهو الأحدث في الحرب بالوكالة في […]

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