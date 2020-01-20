2020/01/20 | 03:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، استشهاد أمر لواء ٤٥ في الجيش العراقي متأثرا بجراحه التي اصيب خلال عملية ارادة النصر الثامنة في كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: استشهاد أمر لواء بالجيش خلال عملية ارادة النصر الثامنة بكركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: استشهاد أمر لواء بالجيش خلال عملية ارادة النصر الثامنة بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).