تشكيل لجنة دولية لمتابعة الإجراءات بشأن ليبيا

2020/01/20 | 03:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، إنشاء مجموعة عمل دولية لمتابعة إجراءات الدول المشاركة في حل الأزمة الليبية.

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