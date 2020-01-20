فائق الشيخ يعلق على تسريبات حسم رئاسة الحكومة: سابقوا الميليشيات إلى الشوارع

2020/01/20 | 04:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريردعا النائب والمرشح لرئاسة الحكومة فائق الشيخ علي، العراقيين إلى النزول إلى الشوارع ومساندة المتظاهرين في الناصرية وبقية المدن.

قال الشيخ علي أن ما يسمع عن تكليف من تسريبات حول حسم رئاسة الحكومة "مجرد أمان"

وقال الشيخ علي في تدوينة عبر تويتر، يوم الإثنين 20 كانون الثاني/يناير، "لا تدعوا أحاديث تكليف فلان وعلان خلال ساعات أو أيام تشغلكم عن دوركم وتأخذكم بعيدًا عن مهامكم"، مؤكدًا أن "أغلب ما يسمع من أخبار هي مجرد أماني".

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وأضاف الشيخ علي، "اتركوا هذه الموضوعات وصروا على طلباتكم وانزلوا للشوارع والساحات وساندوا أبناءكم وبناتكم المتظاهرين..



حتى تنتصروا على الميليشيات والأحزاب والذيول".

كما شدد قائلًا، "آن الأوان للشعب العراقي أن يخرج عن بكرة أبيه اليوم وسائر الأيام لدعم تظاهرات الناصرية وسائر المحافظات المنتفضة..



قبل أن تخرج مظاهرات الأحزاب والميليشيات الحاكمة"، محذرًا بالقول "أما التحرر والانعتاق، وأما الذل والعبودية..



يا لعار الشعوب حينما تجبن وتخنع وتركع للذيول والأذناب والأجناب".

ومع فجر الإثنين، تداول صحافيون وناشطون تسريبات عن حسم رئاسة الحكومة، بعد اجتماع لرئيس الجمهورية بقادة الكتل السياسية، دون إشارة واضحة إلى اسم المرشح.

طالب الشيخ علي العراقيين بالنزول إلى الشوارع ودعم المتظاهرين في خطواتهم التصعيدية وقطع الطريق على "الميليشيات"

جاء ذلك بالتزامن مع تصعيد احتجاجي في العاصمة بغداد والناصرية ومدن الجنوب، إثر نهاية المهلة التي حددها المتظاهرون للكتل السياسية كفرصة أخيرة لاختيار مرشح لقيادة الحكومة المقبلة وفق الشروط التي حددوها سابقًا.

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