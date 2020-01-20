حقيقة صورة “تقبيل أردوغان يد ملك الماسونية”

2020/01/20 | 04:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علق ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، على صورة أشعلت مواقع للتواصل الاجتماعي، لإظهارها رجب طيب أردوغان وهو يقبل يد شخص وصف بأنه “أبو الماسونية” أو “ملك الماسونية”.وكتب أقطاي في تغريدة له ردا على ادعاء بعض رواد “تويتر” أن الرجل الذي يقبل أردوغان يده هو أحد ممثلي عائلة روتشيلد اليهودية المتنفذة، أو حسب […]

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