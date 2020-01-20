الإعلان عن اسماء تعيينات تربية كركوك

2020/01/20 | 04:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة لتربية كركوك عن النتائج الاولية للتعيينات للمدرسين والمعلمين ومعلم جامعي و لدرجات الماجستير والدكتوراه، لجميع الوحدات الإدارية في المحافظة.فيما بينت المديرية العامة لتربية كركوك، ان “هذه الدرجات تأتي ضمن حركة الملاك مقسمة على: – (377) معلما – (622) معلم جامعي – ( 1149) مدرس، – دكتوراه (25 ) – ماجستير معلم جامعي (66) […]

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