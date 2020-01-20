فتيامينات وأطعمة لمعالجة تساقط الشعر

2020/01/20 | 05:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني العديظ من الاشخاص حول العالم سواءً كانوا رجالاً ام نساء من مشكلة تساقط الشعر، وعادة ما تكون مرتبطة بالتوتر التفسي والضعوطات الخياتية التي يعيشها الانسان في يومه او في عمله.و الشعر كغيره من الاجزاء في الجسم يحتاج الى التغذية الصحيحة والراحة الجسدية والنفسية لكي ينمو بشكل صحيح ولا يتعرض الى التساقط، ومن الطرق […]

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