مخاطر تجفيف الملابس داخل المنزل

2020/01/20 | 05:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في فصل الشتاء تواجه ربات المنازل العديد من المشاكل وأهمها مشكلة تجفيف الغسيل ولحل هذه المشكلة يقوم البعض بنشر الغسيل داخل بيوتهم على الأعمدة الخاصة بالتدفئة المركزية أو على منشر الغسيل أو حتى على الأريكة من أجل تجفيفها.ووفق دراسة حديثة أن هذا الأمر ينطوي على مخاطر صحية قد تجعل الناس أكثر عرضة […]

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