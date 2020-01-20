مركز الناصرية للقلب يجري عملية معقدة لطفل يعاني من رباعية فالوت

2020/01/20 | 06:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حيدر حسين المشرف / اجريت في مركز الناصرية للقلب عملية جراحية معقدة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات يعاني من تشوه ولادي يتسبب بانخفاض نسبة اوكسجين الدم .وقال الدكتور حسين هاشم اليونس الذي اجرى العملية ان ” الملاكات الطبية في قسم جراحة القلب اجرت عملية معقدة لطفل من محافظة بغداد يعاني من […]

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