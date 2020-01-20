الفتح تكشف موعد اختيار رئيس الحكومة العراقية الجديد

2020/01/20 | 08:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح في العراق عن موعد حسم مرشح رئاسة الحكومة المقبلة.

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