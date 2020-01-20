الرافدين يعلن عن توفير السلف والقروض لمنتسبي الداخلية

2020/01/20 | 08:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن توفير السلف والقروض لمنتسبي وزارة الداخلية الذين يتم توطين رواتبهم على مصرف الرافدين وحصولهم على الماستر كارد .

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