احتضان الإمارات لاجتماع بحث “تقسيم العراق” لأقاليم

2020/01/20 | 08:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منذ أكثر من أسبوع، يدور في الأوساط السياسية العراقية الحديث عن اجتماع عقدته عدد من الشخصيات البرلمانية ورجال الأعمال السنة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، للتباحث في موضوع إقامة إقليم سُني.وعلى الرغم من نفي اتحاد القوى (أكبر ممثل للسنة في البرلمان) للموضوع جملة وتفصيلا، إلا أن قوى سياسية سنية أخرى، وسياسيون عراقيون […]

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