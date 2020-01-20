إسرائيل تسلم إخطارات لإخلاء 10 منازل بالقدس بسبب تشققها نتيجة الحفريات

2020/01/20 | 08:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / سلمت السلطات الإسرائيلية، مساء الأحد، سكان 10 منازل فلسطينية في مدينة القدس المحتلة إخطارات بإخلائها.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن محافظ مدينة القدس عدنان غيث، قوله إن “بلدية الاحتلال (بلدية القدس الإسرائيلية) أخطرت أصحاب 7 منازل في حي باب السلسلة بالمدينة بإخلائها؛ نتيجة تشققها بفعل الحفريات الاستيطانية أسفلها”.وأضاف غيث: “الانهيارات والتصدعات […]

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