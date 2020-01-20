لجنة النزاهة العراقية تتحرك لإحالة 5 وزراء للتحقيق

2020/01/20 | 08:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطبت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي لإحالة الوزراء المستجوبين الى لجنة تحقيقية....

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